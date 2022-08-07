Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у твіттері.

Володимир Зеленський у розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив обстріл російськими військовими Запорізької АЕС. Президент України вимагає від міжнародної спільноти ввести санкції на атомну галузь російських окупантів.

"Поговорив з Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти – санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо", - пише Зеленський.

Також повідомляється, що під час розмови позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом.

"Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України", - додав він.

Нагадаємо, Інститут дослідження війни вважає, що РФ використовує ЗАЕС, аби зіграти на страху європейців перед ядерною катастрофою.

5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

Ввечері 5 серпня на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблоку з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.

Окупанти 5–6 серпня вдарили ракетою по Запоріжжю, обстріляли магістраль, що транспортує водень на ЗАЕС, пошкодили електролінії.

Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловив серйозну стурбованість обстрілом Запорізької АЕС, який стався напередодні, та заявив, що ця дія підкреслює ризик ядерної катастрофи

Рашисти продовжують ядерний тероризм на окупованій ними ЗАЕС.