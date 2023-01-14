Росію чекає "холодне літо 23"
Під Бахмутом вже загинули чотири кримінальні авторитети. Десятки — на волі
Тисячі їхніх "підлеглих та колег" мертвими чи живими вже повернулися до Росії. Живі "повертальці" для росіян мають бути страшнішими за мертвих.
Серед загиблих авторитетів:
1. Сергій Максименко на прізвисько "Макс" — ватажок угруповання "Олімпія" (Пенза). Під його керівництвом бандити стежили за місцевими поліцейськими й вчинили замах на одного з них. 2014 року Максименко пішов на співпрацю зі слідством та отримав всього-на-всього 25 років колонії.
2. Андрій Бережний, ватажок кілерів з Саратова. Ще у "мирному житті" він розстріляв з гранатомета офіс місцевого телеканалу.
3. Кримінального авторитета з Татарстану Ігоря Кукса, який вбив двох директорів будівельної фірми, взагалі поховали на Алеї слави. Так, як ветеранів Другої світової, якими так пишається Росія.
4. Олег "Колобок» Дзарахохов був кілером в осетинській банді "Джако". Банда Джако скоїла щонайменше шість вбивств.
Російському криміналітету дозволив вступати до ПВК Вагнера злодій у законі Шакро Молодий (Захар Калашов). Така співпраця з владою не вважається порушенням "понять"
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За версією каналу "ВЧК-ОГПУ", російському криміналітету дозволив вступати до ПВК Вагнера злодій у законі Шакро Молодий (Захар Калашов). Така співпраця з владою не вважається порушенням "понять".
Так, вище я розповів про загиблих. Але загинуть вони не всі. Скільки тисяч таких от травмованих війною "АУЕ людей" ("Арестантский уклад един" - неформальний рух та ідеологія російських молодіжних банд, що складаються з дітей, підлітків та юнаків. - Ред.) опинились на волі зі зброєю — невідомо. Але для нас це добре. Ці люди будуть щоденно занурювати Росію в хаос. Сіяти ненависть, насильство і паніку. Саме те, на що Росія і заслуговує. Саме те, що наблизить її розвал.
Про автора. Григорій Маленко, громадський діяч, політик, голова фракції "Голос" у Київраді
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