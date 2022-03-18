Росію і Білорусь усунули від чемпіонату Європи-2022 з літніх видів спорту
Оргкомітет об’єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту-2022 ухвалив рішення не допускати російських та білоруських атлетів до участі у змаганнях
Про це йдеться на їхньому сайті.
Рішення ухвалено відповідно до рекомендацій МОК у зв’язку з війною в Україні. Чемпіонат Європи з літніх видів спорту пройде з 11 по 21 серпня у Мюнхені.
У програмі турніру – змагання з легкої атлетики, велоспорту, спортивної гімнастики, настільного тенісу, академічного веслування, тріатлону, пляжного волейболу, спортивного скелелазіння, веслування на байдарках та каное.
Також сьогодні спортсменів країн-агресорів не допустили до "Діамантової ліги".
- Нагадаємо, Росію та Білорусь офіційно усунули від участі в Універсіаді-2022
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