Росію і Білорусь усунули від чемпіонату Європи-2022 з літніх видів спорту

Про це йдеться на їхньому сайті.

Рішення ухвалено відповідно до рекомендацій МОК у зв’язку з війною в Україні. Чемпіонат Європи з літніх видів спорту пройде з 11 по 21 серпня у Мюнхені.

У програмі турніру – змагання з легкої атлетики, велоспорту, спортивної гімнастики, настільного тенісу, академічного веслування, тріатлону, пляжного волейболу, спортивного скелелазіння, веслування на байдарках та каное.

Також сьогодні спортсменів країн-агресорів не допустили до "Діамантової ліги".

Нагадаємо, Росію та Білорусь офіційно усунули від участі в Універсіаді-2022