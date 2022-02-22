Росію можуть виключити з ЄБРР через визнання "Л/ДНР"
Україна ініціює виключення РФ з ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) після визнання Путіним незалежності угрупувань "ЛНР" і "ДНР"
Про це пише член ради директорів ЄБРР від України Артема Шевальова.
"На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання 'суверенітету' терористичних угрупувань 'ДНР/ЛНР' невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії у ЄБРР відповідно до статтей 8.3 та 38.1 Угоди про заснування Банку", - повідомив Шевальов.
За його словами, є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів Банку у цьому питанні.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. В указах про визнання "Л/ДНР" Путін офіційно доручив відправити в ОРДЛО російські війська.
- Президент США Джо Байден підписав указ про санкції за визнання "Л/ДНР".
- Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ.
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