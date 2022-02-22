Росію можуть виключити з ЄБРР через визнання "Л/ДНР"

Про це пише член ради директорів ЄБРР від України Артема Шевальова.



"На підставі кричущого порушення Росією норм міжнародного права через визнання 'суверенітету' терористичних угрупувань 'ДНР/ЛНР' невідкладно порушую перед Радою директорів та Радою керуючих Європейського банку реконструкції та розвитку питання про негайну зупинку членства Росії у ЄБРР відповідно до статтей 8.3 та 38.1 Угоди про заснування Банку", - повідомив Шевальов.



За його словами, є всі підстави розраховувати на серйозну підтримку інших акціонерів Банку у цьому питанні.





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