"Россиян имеют и имеют, а те огрызнуться не могут". ГУР перехопила розмову окупанта з дружиною, у якій обговорюють вибухи в Криму
Українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову дружини окупанта з "ЛДНР"
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". Після цього вона описує панічні настрої росіян.
Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".
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Жінка не розуміє, де ж величне російське ПВО, яке мало б захищати повітряний простір, та висловлює думку, що після таких подій російське ПВО ніхто у світі не буде купувати.
Водночас чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує розв'язання даної проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают, где эти ПВО находяться, и ищут возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли...".
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