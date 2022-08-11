Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада та коментує: "Как-то вовремя сдетонировал авиасклад...". Після цього вона описує панічні настрої росіян.

Окупант зі свого боку доповнює: "У нас пацаны тоже за это говорят, шо, говорит, россиян имеют и имеют, а те огрызнутсья не могут".

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Жінка не розуміє, де ж величне російське ПВО, яке мало б захищати повітряний простір, та висловлює думку, що після таких подій російське ПВО ніхто у світі не буде купувати.

Водночас чоловік надає свій аналіз дій ЗСУ та пропонує розв'язання даної проблеми: "Там получается, шо американцы отслеживают, где эти ПВО находяться, и ищут возможность так, чтоб это ПВО обойти... Раз такое дело, то надо спутники сбивать над Украиной, шобы те уже слепли...".