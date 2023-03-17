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Ротань змінив склад футболістів збірної України, які готуватимуться до матчу з Англією

17 березня, 2023 п'ятниця
19:54
Спорт Руслан Ротань

Новий головний тренер збірної України Руслан Ротань вніс корективи до оголошеного складу на гру кваліфікації Євро-2024 проти Англії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

З резервного списку збірної України до основного перевели захисника "Олександрії" Дениса Мірошниченка. Через травми проти Англії гарантовано не зіграють раніше викликані футболісти "Шахтаря" Олександр Зубков та Юхим Конопля.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва — "Динамо"), Микола Матвієнко ("Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва — "Дніпро-1"), Денис Мірошниченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1"), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Маліновський ("Марсель", Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Євген Коноплянка ("Краковія", Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1").

Резервний список:

Воротар: Андрій Пятов ("Шахтар").

Польові гравці: Олександр Тимчик ("Динамо"), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1"), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція).

Україна проведе перший матч відбору Євро-2024 у Лондоні на "Вемблі" проти Англії. Суперниками українців по групі також будуть Італія, Північна Македонія та Мальта. 

Матч Англія - Україна відбудеться 26 березня. Початок о 19:00.

футбол
Збірна України
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