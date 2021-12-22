Розбере на запчастини: Гвоздик дав прогноз на бій Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу

Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.

За словами колишнього володаря титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у напівважкій вазі (до 79,4 кг), він не бачить інтриги у бою Ломаченка проти нового абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні (до 61,2 кг) Камбососа.

"Зараз для Ломаченка найвідмінніший бій – з Камбососом. Щиро кажучи, я думаю, що в ньому інтриги немає. Я вважаю, що Вася його розбере на запчастини. Я не бачу Камбососа якоюсь великою загрозою у легкій вазі, попри те, що він має всі титули. Думаю, що довго вони у нього не затримаються", - сказав Гвоздик.

Джордж Камбосос 28 листопада здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).



Нагадаємо, 15 грудня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем бою між Джорджем Камбососом та американцем Девіном Хейні.

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