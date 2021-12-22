Розбере на запчастини: Гвоздик дав прогноз на бій Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу
Український боксер Олександр Гвоздик заявив, що у його співвітчизника Василя Ломаченка не виникне проблем у поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа
Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.
За словами колишнього володаря титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у напівважкій вазі (до 79,4 кг), він не бачить інтриги у бою Ломаченка проти нового абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні (до 61,2 кг) Камбососа.
"Зараз для Ломаченка найвідмінніший бій – з Камбососом. Щиро кажучи, я думаю, що в ньому інтриги немає. Я вважаю, що Вася його розбере на запчастини. Я не бачу Камбососа якоюсь великою загрозою у легкій вазі, попри те, що він має всі титули. Думаю, що довго вони у нього не затримаються", - сказав Гвоздик.
Джордж Камбосос 28 листопада здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
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Нагадаємо, 15 грудня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем бою між Джорджем Камбососом та американцем Девіном Хейні.
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