Розікрали на "відкатах" понад 2 млн грн: СБУ викрила чергову схему на Укрзалізниці

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, співробітники СБУ задокументували нову схему розкрадання коштів Укрзалізниці. За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.



За даними правоохоронців, схему організували двоє співробітників фірми-підрядника, яка виграла декілька десятків тендерів Укрзалізниці.



Зазначається, що ділків підтримували окремі співробітники Укрзалізниці, які "закривали очі" на завідомо підроблені документи. Серед їхніх схем було внесення неправдивих даних про обсяги виконаних робіт. Так, під час ремонту колісних пар зазначалося, що їхній ремонт проводився двічі, хоча насправді - лише один раз. Таким чином, ремонт певних агрегатів проводився лише "на папері".



Відповідно до результатів ініційованих СБУ експертиз, ці махінації та завдані збитки Укрзалізниці склали понад 2 млн грн.



У пресслужбі зауважили, що посадові особи компанії-підрядника отримали повідомлення про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні.

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