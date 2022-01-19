Розікрали понад 26,8 млн грн: НАБУ завершило слідство щодо посадовців Миколаєва і депутата Одеської міськради

Про це інформує НАБУ.



Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування корупційної схеми з заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі в Миколаєві та їхню подальшу легалізацію.



За версією слідства, учасниками оборудки є заступник мера Миколаєва, перший заступник директора одного з департаментів міськради, семеро очільників приватної компанії, один з яких є депутатом Одеської міськради.



Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 КК України. Чотирьом керівникам приватних компаній також інкримінують ч. 2 ст. 209 КК України.



У 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі міста. Як з'ясувало слідство, заступник мера та заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з директорами приватних компаній, забезпечили перемогу в тендері одного наперед визначеного ТОВ, яке й виконало роботи. Експертиза встановила, що ціни на роботи були завищені. Унаслідок цього місцева громада зазнала збитків на понад 26,8 млн грн.



У серпні 2021 року НАБУ повідомило про підозру зловмисникам. Заступника мера Миколаєва затримали в міжнародному пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорському кордоні. Слідство припускає, що він намагався виїхати з України.



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