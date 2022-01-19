Розікрали понад 26,8 млн грн: НАБУ завершило слідство щодо посадовців Миколаєва і депутата Одеської міськради
НАБУ завершила розслідування щодо заступника мера Миколаєва, першого заступника директора одного з департаментів міськради, директорів приватних компаній, зокрема щодо депутата Одеської міськради, підозрюваних у розкраданні 26,8 млн грн на реконструкції площі Соборної в Миколаєві
Про це інформує НАБУ.
Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування корупційної схеми з заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі в Миколаєві та їхню подальшу легалізацію.
За версією слідства, учасниками оборудки є заступник мера Миколаєва, перший заступник директора одного з департаментів міськради, семеро очільників приватної компанії, один з яких є депутатом Одеської міськради.
Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 КК України. Чотирьом керівникам приватних компаній також інкримінують ч. 2 ст. 209 КК України.
У 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі міста. Як з'ясувало слідство, заступник мера та заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з директорами приватних компаній, забезпечили перемогу в тендері одного наперед визначеного ТОВ, яке й виконало роботи. Експертиза встановила, що ціни на роботи були завищені. Унаслідок цього місцева громада зазнала збитків на понад 26,8 млн грн.
У серпні 2021 року НАБУ повідомило про підозру зловмисникам. Заступника мера Миколаєва затримали в міжнародному пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорському кордоні. Слідство припускає, що він намагався виїхати з України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.52
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе