Розкидав саморізи для сповільнення ЗСУ біля Лимана: колаборанта засудили до 15 років

Про це інформує СБУ.

За даними слідства, місцевого жителя окупанти залучили до співпраці дистанційно. За наказом ворога прихильник намагався заважати руху підрозділам ЗСУ під час зіткнень поблизу Лимана. Для цього він таємно розсипав саморізи на дорогах міста, по яких їхали автомобілі українських оборонців.

Крім того, злочинець збирав розвіддані про місцеперебування блокпостів Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці. Він передавав отриману інформацію своєму "зв’язковому" – навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким вони разом навчалися у школі. Зв’язок вони підтримували через заборонену соцмережу "Однокласники".

На початку літа цього року в Лимані контррозвідники СБУ затримали колаборанта. Під час обшуку у нього вилучили телефон, який він застосовував у підривній діяльності на користь РФ.

Суд визнав винним прихильника агресора у колабораційній діяльності. Йому призначили до 15 років позбавлення волі.