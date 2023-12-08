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Розкрадання грошей на закупівлі запчастин для Су-27: підозру отримали ексдиректор держпідприємства і троє спільників

8 грудня, 2023 п'ятниця
10:33
Кримінал

У розтраті 1,9 млн грн бюджетних коштів підозрюють екскерівника держпідприємства та трьох його спільників, які закуповували обладнання для ремонту винищувачів Су-27

Про це повідомляє Офіс генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, держпідприємство мало відремонтувати обладнання для бойових військових літаків СУ-27.

"Директор підприємства разом зі спільниками організували фіктивну закупівлю нового модуля підсилення потужності для військового обладнання", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27.

Правоохоронці встановили, що у серпні 2023 року фігуранти уклали договір з ФОП про нібито постачання комплектуючих для літаків на суму 3,9 млн грн. Для прикриття незаконної діяльності посадовець надав підлеглим вказівку оформити акт вхідного контролю обладнання та видав ряд документів для оплати.

Для того, щоб розрахунок за фактично непоставлений товар не потрапив під фінмоніторинг, кошти перераховували підконтрольному постачальнику частинами. Сума разового перерахування не перевищувала 400 тис. грн. Оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 млн грн. Надалі учасники схеми планували вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, перевести в готівку та розподілити між собою.

Правоохоронці викрили схему та запобігли перерахуванню 2 млн грн від суми договору, а на рахунки наклали арешт.

Під час обшуків вилучили обладнання, яке за висновками експертиз, на момент його постачання було у несправному стані. Сума розтрачених бюджетних коштів складає майже 1,9 млн грн.

Розпочато кримінальне провадження для встановлення правомірності ще ряду укладених договорів, перевірки якості, комплектності та справності поставленого обладнання.

Прокурори повідомили про підозру колишньому директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Також у розтраті коштів підозрюють трьох його співучасників (ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України). Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Наразі трьом співучасникам обрано запобіжні заходи. У зв’язку з неодноразовою неявкою ексдиректора держпідприємства суд дозволив затримати його й обрати йому запобіжний захід.

Фото: https://t.me/SBUkr

 
  • За сприяння Служби безпеки та Офісу генерального прокурора про підозру у розтраті державного бюджету на суму 1 млрд грн оголошено колишнім заступнику міністра оборони та в.о. директору Департаменту держзакупівель.
Україна
зброя
СБУ
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
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