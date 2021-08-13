Розкрадання понад 25 млн грн у Миколаєві: суд заарештував депутатку Одеської міськради

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Арешт діятиме до 8 жовтня. Вона може вийти з СІЗО під заставу 1,4 млн гривень.

За версією слідства, чиновники змовилися з директорами компаній, щоб забезпечити перемогу у тендері на ремонт Соборної площі ТОВ "БВК Пик-строй".

Керівником цієї компанії є депутатка Одеської міської ради Марина Лозовенко з партії "Довіряй ділам" мера Геннадія Труханова

У цій справі 8 підозрюваних, Вищий антикорупційний суд заарештував із заставою 3,5 млн грн заступника міського голови Миколаєва Сергія Коренєва.