Розкрадання понад 25 млн грн у Миколаєві: суд заарештував депутатку Одеської міськради
Вищий антикорупційний суд заарештував з правом вийти під заставу депутатку Одеської міської ради у справі про розтрату під час реконструкції Соборної площі у Миколаєві
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Арешт діятиме до 8 жовтня. Вона може вийти з СІЗО під заставу 1,4 млн гривень.
За версією слідства, чиновники змовилися з директорами компаній, щоб забезпечити перемогу у тендері на ремонт Соборної площі ТОВ "БВК Пик-строй".
Керівником цієї компанії є депутатка Одеської міської ради Марина Лозовенко з партії "Довіряй ділам" мера Геннадія Труханова
- У цій справі 8 підозрюваних, Вищий антикорупційний суд заарештував із заставою 3,5 млн грн заступника міського голови Миколаєва Сергія Коренєва.
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