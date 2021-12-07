Розмова Байдена та Путіна стане основою для позиції країн Заходу та України у відносинах з РФ, - ексочільник МЗС Огризко

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



Він прокоментував заяву Білого Дому після відеодзвінка між Байденом та Путіним.



"Йдеться про позицію США та союзників. Це спільний фронт, схоже на те, що цей антипутінський фронт справді створено. Безумовно, Байден проінформує Зеленського і керівників НАТО про переговори. Розкаже про ті речі, які говорив, про реакцію з того боку. І це стане основою для розробки подальшої позиції країн Заходу та України у відносинах з РФ", - сказав Огризко.



Ексміністр бачить позитив в тому, що "ми з колективним Заходом в одному човні".



"Ми координуємо свої зусилля і отримуємо інформацію від них та даємо її для них. Ми випрацьовуємо спільну позицію", - вважає Огризко.

Нагадаємо, Байден і Путін спілкувалися у форматі відеозв'язку 7 грудня. Одним із головних питань спільного обговорення було посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.

Байден попередив Путіна про відповідь у разі нападу на Україну

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Байден планує поговорити із лідерами європейських країн