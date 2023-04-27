Таку думку висловив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі Еспресо.

"Цей дзвінок стимулювали події вранішні, коли посол Китаю зробив некоректні заяви, і які, фактично, викликали величезну різку реакцію з боку європейських країн. Вони сказали навіть, що будуть переглядати стратегію відносин з Китаєм. Для того, щоб погасити цю інформаційну хвилю, виступила представниця МЗС Китаю, але це не спрацювало", - сказав експерт.

За його словами, телефонна розмова Сі Цзіньпіна із президентом України Володимиром Зеленським відбулася через те, що офіційний Пекін розуміє вигідність для себе такого кроку.

"Китай завжди буде грати у своїх національних інтересах. Телефонна розмова і відбулася через те, що це вигідно Китаю, він зберігає обличчя посередника перед країнами Глобального Півдня. Він не міг не зв'язатися з Україною, тому що став на бік однієї з країн війни фактично", - сказав Осипенко.

Дипломат зазначив, що, проігнорувавши запрошення українського лідера до розмови, Пекін втратив би позицію великої країни, яка знаходиться поза конфліктом і котра прагне його врегулювання.