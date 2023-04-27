Розмову Сі Цзіньпіна із Зеленським могла стимулювати заява китайського посла про суверенітет пострадянських республік, - експерт-міжнародник Осипенко
Телефонну розмову між лідерами України та КНР могла стимулювати некоректна заява китайського дипломата у Франції щодо відсутності статусу в міжнародному праві пострадянських республік. Таким чином подія мала погасити інформаційну хвилю
Таку думку висловив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі Еспресо.
"Цей дзвінок стимулювали події вранішні, коли посол Китаю зробив некоректні заяви, і які, фактично, викликали величезну різку реакцію з боку європейських країн. Вони сказали навіть, що будуть переглядати стратегію відносин з Китаєм. Для того, щоб погасити цю інформаційну хвилю, виступила представниця МЗС Китаю, але це не спрацювало", - сказав експерт.
За його словами, телефонна розмова Сі Цзіньпіна із президентом України Володимиром Зеленським відбулася через те, що офіційний Пекін розуміє вигідність для себе такого кроку.
"Китай завжди буде грати у своїх національних інтересах. Телефонна розмова і відбулася через те, що це вигідно Китаю, він зберігає обличчя посередника перед країнами Глобального Півдня. Він не міг не зв'язатися з Україною, тому що став на бік однієї з країн війни фактично", - сказав Осипенко.
Дипломат зазначив, що, проігнорувавши запрошення українського лідера до розмови, Пекін втратив би позицію великої країни, яка знаходиться поза конфліктом і котра прагне його врегулювання.
- Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, лідер КНР повідомив, що до України прибуде представник китайського уряду.
- 21 квітня під час виступу на одного з французьких телеканалів Лу Шає поставив під сумнів суверенітет колишніх республік СРСР.
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