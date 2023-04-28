Розпочали приймати заявки на участь у конкурсні Одеського міжнародного кінофестивалю
Одеський кінофестиваль 2023 оголосив дати та місця проведення, також організатори почали приймати заявки у конкурсні програми 14-го ОМКФ
Про це інформують на офіційному сайті.
14-й Одеський міжнародний кінофестиваль цьогоріч відбудеться 19-26 серпня на декількох локаціях.
"Сьогоднішні реалії змушують оперативно реагувати на обставини, в яких ми опинились. Минулого року ОМКФ відбувся одразу на декількох міжнародних майданчиках. Втім, ми прагнемо повернути його додому – в Україну. Але з огляду на безпеку глядачів та гостей, цьогоріч ми вирішили провести частину 14-го ОМКФ в новій для нас локації – у Чернівцях. І ми дуже вдячні центру імені І. Миколайчука, який на час проведення фестивалю стане для нас домівкою", – розповіла генеральна директорка Анна Мачух.
Тож покази конкурсних програм фестивалю відбудуться у Чернівцях, у Культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука, а покази ретроспективних та спецпрограми - у кінотеатрі Multiplex в Одесі.
28 квітня організатори розпочали приймання фільмів на участь у конкурсі.
Для цього необхідно заповнити онлайн-форму та надати всі зазначені в онлайн-формі матеріали до 14:59 1 червня.
До Національної конкурсної програми допускаються ігрові, неігрові, анімаційні та експериментальні повнометражні українські фільми всіх жанрів, виробництво яких було завершено у 2022 або 2023 роках. Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" та "Найкращий український повнометражний документальний фільм".
Стрічки також можуть бути відібрані для участі в позаконкурсних програмах фестивалю.
До складу комісії увійшли програмний консультант ОМКФ Алік Шпилюк, програмний директор "Артхаус Трафік" Ілля Дядик, генеральний продюсер фестивалю Миколайчук OPEN Олексій Гладушевський та член консультаційної Ради з програмних питань ОМКФ Ігор Сукманов.
- Фільм "Я і Фелікс" / Felix and Me української режисерки Ірини Цілик покажуть на Міжнародному кінофестивалі Movies that Matter в Гаазі.
- Стрічку "Як це було" (As it was) за режисури українки Анастасії Солоневич і поляка Дам'яна Коцура відібрали до головного конкурсу короткометражних фільмів Каннського кінофестивалю.
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