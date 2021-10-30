Розпочався Всесвітній конгрес білорусів
У ніч з 29 на 30 жовтня 2021 року стартував Всесвітній конгрес білорусів
Про це розповідає Еспресо.TV.
"Всесвітній конгрес білорусів - це онлайн-конференція, на якій лідери, експерти та всі бажаючі протягом 24 годин обговорюють, як допомогти Білорусі вийти з політичної та гуманітарної кризи", - йдеться в поясненні на телеграм-каналі законно обраної президентки Білорусі Світлани Тихановської, яка привітала учасників Конгресу.
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Кожен бажаючий може долучитися до Конгресу через сайт belaruscongress.org, заповнити форму для участі, обрати тему обговорення.
З’єднання проходить через Zoom.
"Для безпеки ви можете не вмикати камеру", - наголошують організатори.
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