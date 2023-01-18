Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо брати загальний світовий досвід, такі розслідування тривають ні день, ні два і навіть, ні один - два місяці. Це вкрай ґрунтовний обсяг робіт, який стосується виявлення всіх можливих гіпотетичних, теоретичних причин авіакатастрофи й головне - це унеможливлення таких трагедій надалі", - підкреслив Катков.

Головний редактор видання Defense Express також додав, що підготовка документа і визначення причини трагедії займає декілька місяців, щоб сказати про попередні результати.

"Вкрай важливо дочекатися офіційних результатів щодо причини трагедії у Броварах ", - наголосив Катков.

У середу, 18 січня, поблизу дитячого садочка у Броварах впав гвинтокрил, після трагедії ідентифікували 14 загиблих, серед яких - керівництво Міністерства внутрішніх справ України

Низка країн висловили співчуття українському народу через трагедію з гелікоптером у Броварах, у якій загинуло керівництво МВС та діти

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