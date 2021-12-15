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Ексклюзив

Розслідування щодо польотів Зеленського на вертольотах ДСНС і надання охорони СБУ родині Гогілашвілі - це одне й про те ж, - політолог

15 грудня, 2021 середа
17:33
Суспільство Андрій Рудик

Політолог Андрій Рудик порівняв розслідування щодо польоту президента Володимира Зеленського у державну резиденцію в Гуті на вертольотах ДСНС і надання охорони СБУ для родини ексзаступника голови МВС Олександра Гогілашвілі

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.

Ведучий запитав про ставлення політолога щодо розслідування Bihus.Info про те, що ексзаступник міністра МВС використував охорону спецпідрозділу СБУ "Альфа".

"Ставлюсь негативно. Тут варто зазначити, що все-таки грамотно атакують президента. Згадайте розслідування УП, яке те ж було, там же били на цю тему. Президент скористався вертольотами ДСНС, він не мав на це право, заради того, щоб полетіти на день народження Єрмака. Тема та ж сама", - заявив Рудик. 

Він припустив, що можливо, з формальної точки зору Гогілашвілі і міг би цим користуватися.

"Проблема в зловживанні правом. І це людям закидується, що це - основна проблема, вас дурять. Закони написані під них, щоб вони могли жити в шоколаді", - підсумував політолог.

  • Нагадаємо, журналісти "Української правди" повідомили, що Володимир Зеленський літав святкувати 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах 19, 20, 21 і 22 листопада (за даними розслідувачів, у неділю глава держави відбув у Києв, а потім того ж дня повернувся в Гуту). Журналісти вважають, що президент та його гості, ймовірно, пересувалися до місця святкування на гелікоптері ДСНС, а святкування тривало 4 дні.
  • 25 листопада Офіс президента і Андрій Єрмак відповіли на розслідування, заявивши, що Зеленський був у резиденції в Гуті. Чи був із ним голова Офісу президента - в ОПУ не вказали.
  • 26 листопада під час пресмарафону Зеленський заявив, що очільник ОПУ Андрій Єрмак був разом із ним на держдачі у Гуті Івано-Франківської області, але не святкував свого дня народження.
  • За даними журналістів проєкту Bihus.info, родина заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі могла користуватись броньованим автомобілем та охороною Служби безпеки України.

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МВС
Володимир Зеленський
розслідування
Змістовно з Єгором Чечериндою
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