Розслідування щодо польотів Зеленського на вертольотах ДСНС і надання охорони СБУ родині Гогілашвілі - це одне й про те ж, - політолог

Про це він сказав у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



Ведучий запитав про ставлення політолога щодо розслідування Bihus.Info про те, що ексзаступник міністра МВС використував охорону спецпідрозділу СБУ "Альфа".



"Ставлюсь негативно. Тут варто зазначити, що все-таки грамотно атакують президента. Згадайте розслідування УП, яке те ж було, там же били на цю тему. Президент скористався вертольотами ДСНС, він не мав на це право, заради того, щоб полетіти на день народження Єрмака. Тема та ж сама", - заявив Рудик.



Він припустив, що можливо, з формальної точки зору Гогілашвілі і міг би цим користуватися.



"Проблема в зловживанні правом. І це людям закидується, що це - основна проблема, вас дурять. Закони написані під них, щоб вони могли жити в шоколаді", - підсумував політолог.

Нагадаємо, журналісти "Української правди" повідомили, що Володимир Зеленський літав святкувати 50-річчя голови Офісу президента Андрія Єрмака на державній дачі в Карпатах 19, 20, 21 і 22 листопада (за даними розслідувачів, у неділю глава держави відбув у Києв, а потім того ж дня повернувся в Гуту). Журналісти вважають, що президент та його гості, ймовірно, пересувалися до місця святкування на гелікоптері ДСНС, а святкування тривало 4 дні.

25 листопада Офіс президента і Андрій Єрмак відповіли на розслідування, заявивши, що Зеленський був у резиденції в Гуті. Чи був із ним голова Офісу президента - в ОПУ не вказали.

26 листопада під час пресмарафону Зеленський заявив, що очільник ОПУ Андрій Єрмак був разом із ним на держдачі у Гуті Івано-Франківської області, але не святкував свого дня народження.

За даними журналістів проєкту Bihus.info, родина заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі могла користуватись броньованим автомобілем та охороною Служби безпеки України.