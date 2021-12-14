Родина ексзаступника Монастриського Гогілашвілі могла використовувати охорону СБУ, - Bihus.Info

Про це йдеться у сюжеті проєкту на Youtube.

Журналісти оприлюднили, як у листопаді, за їхніми даними, автомобіль СБУ зі співробітником спецпідрозділу "Альфа" підвозив, ймовірно, сина Гогілашвілі та помічниці президента Марії Левченко, до комплексу Парковий в Києві, де на нього чекала імовірно сестра Левченко.

На запит, на яких підставах автомобіль СБУ підвозив дитину, у спецслужбі відповіли, що "інформація щодо осіб, яким надається охорона, є конфіденційною".

"Автомобілі спецслужб взагалі не мають розвозити з дитсадків дітей секретарки президента та заступника міністра", – сказала журналістка Аліса Юрченко.

Вона додала, що ні Гогілашвілі, ні Левченко, ні її сестра на запитання журналістів не відповіли.

Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра.

Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".

Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.

11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.

Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.

Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.

За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".

13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".