Родина ексзаступника Монастриського Гогілашвілі могла використовувати охорону СБУ, - Bihus.Info
За даними журналістів проєкту Bihus.info, родина заступника міністра МВС Олександра Гогілашвілі могла користуватись броньованим автомобілем та охороною Служби безпеки України
Про це йдеться у сюжеті проєкту на Youtube.
Журналісти оприлюднили, як у листопаді, за їхніми даними, автомобіль СБУ зі співробітником спецпідрозділу "Альфа" підвозив, ймовірно, сина Гогілашвілі та помічниці президента Марії Левченко, до комплексу Парковий в Києві, де на нього чекала імовірно сестра Левченко.
На запит, на яких підставах автомобіль СБУ підвозив дитину, у спецслужбі відповіли, що "інформація щодо осіб, яким надається охорона, є конфіденційною".
"Автомобілі спецслужб взагалі не мають розвозити з дитсадків дітей секретарки президента та заступника міністра", – сказала журналістка Аліса Юрченко.
Вона додала, що ні Гогілашвілі, ні Левченко, ні її сестра на запитання журналістів не відповіли.
- Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра.
- Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".
- Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
- 11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.
- Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.
- Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
- За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
- 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".
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