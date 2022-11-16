Розслідування у справі мера Білої Церкви завершили: підозра підтвердилася

Про це повідомляють на сайті НАБУ.

"НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою чинного міського голови одного з населених пунктів Київської області та його спільника, власника нерухомості, у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. 11 листопада 2022 року стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення", – йдеться у повідомлення.

Меру Білої Церкви інкримінували у порушеннях таких законів: ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 4. ст. 358 (підроблення документів або використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Його спільника звинувачують за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 (підбурювання), ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В НАБУ не зазначають особисті дані підозрюваного, проте ЗМІ неодноразово повідомляли, що йдеться про Геннадія Дикого.