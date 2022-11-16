Розслідування у справі мера Білої Церкви завершили: підозра підтвердилася
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування кримінального провадження за підозрою мера Білої Церкви Геннадія Дикого у розкраданні 8,7 млн грн
Про це повідомляють на сайті НАБУ.
"НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою чинного міського голови одного з населених пунктів Київської області та його спільника, власника нерухомості, у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. 11 листопада 2022 року стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення", – йдеться у повідомлення.
Меру Білої Церкви інкримінували у порушеннях таких законів: ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 4. ст. 358 (підроблення документів або використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Його спільника звинувачують за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 (підбурювання), ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
В НАБУ не зазначають особисті дані підозрюваного, проте ЗМІ неодноразово повідомляли, що йдеться про Геннадія Дикого.
- Раніше меру Білої Церкви повідомили про підозру у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови по вул. Театральна коштом місцевого бюджету за завищеною ціною.А 27 вересня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс рішення у цій справі. Міському голові обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
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