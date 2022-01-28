Розстріл у Дніпрі: ДБР проводить обшук у військовій частині, де служив Рябчук

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



"Працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Нагадаємо, що 27 січня у Дніпрі нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Згодом, поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв п'ятьох військових і поранив ще стількох же. Як відомо, він сам здався правоохоронцям.

Оприлюднено імена військових, яких на території заводу Південмаш у Дніпропетровській області розстріляв нацгвардієць Артем Рябчук.

Двоє військових, постраждалих внаслідок розстрілу, перебувають у вкрай тяжкому стані.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв військових на території Південмашу.

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