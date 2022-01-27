Розстріл військових у Дніпрі: нацгвардійцю повідомили про підозру, слідство розглядає кілька версій

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на брифінг ДБР.



Так, під час затримання ДБР вилучили у Рябчука зброю та гільзи.



"За даним фактом ДБР розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привлеснення, вимагання військовослужбовцем зброї і бойових припасів", - розповіла речниця ДБР Тетяна Сап'ян.



Вона зазначила, що Рябчуку призначили про запобіжний захід - тримання під вартою без права застави.



За словами Сап'ян, слідство веде 18 людей. Правоохоронці вже оглянули місце події та допитали свідків (у тому числі одного із поранених, який перебуває у лікарні Мечникова). Слідчі мають встановити, чи не перебував хлопець у стані алкогольного чи наркотичного спʼяніння, незабаром йому призначать експертизу психічного стану. Мотиви вчинку Рябчука поки невідомі.



ДБР почало розслідувати службову недбалість керівництва Нацгвардії. Слідство буде вивчати, як організували процес несення служби і статутні відносини - це стосується і всіх інших частин Нацгвардії. Також вивчать, яким чином у виданнях та соціальних мережах зʼявилось відео з моментом розстрілу.



Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік.

Згодом, нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.

Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових. Троє постраждалих військових перебувають у тяжкому стані, життю ще двох поранених нічого не загрожує.

ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Президент Володимир Зеленський наголосив про необхідність невідкладної допомоги сім'ям постраждалих під час розстрілу нацгвардійців у Дніпрі. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb