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Головна Кримінал Розтрата близько 15 млн грн із держбюджету: ВАКС заарештував екскерівника філії зернової корпорації, застава - понад 4,5 млн грн

Розтрата близько 15 млн грн із держбюджету: ВАКС заарештував екскерівника філії зернової корпорації, застава - понад 4,5 млн грн

30 липня, 2021 п'ятниця
08:40

Вищий антикорупційний суд заарештував екскерівника філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - "Партизанський елеватор", підозрюваного у заволодінні зерном на суму понад 14,7 млн грн

Про це повідомляє пресслужба САП у Telegram.

Cлідчий суддя застосував запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 4,758 млн грн.

Строк дії - до 27 вересня 2021 року.

У листопаді - грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді, реалізувала зерно, яку було на балансі держкорпорації, приватному підприємству. 

Слідчі встановили, що відвантаження понад 3 тис. тон зерна відбулось без дозволу, а отримані кошти були привласнені посадовцем.

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корупція
зерно
арешт
ВАКС
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