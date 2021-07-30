Розтрата близько 15 млн грн із держбюджету: ВАКС заарештував екскерівника філії зернової корпорації, застава - понад 4,5 млн грн
Вищий антикорупційний суд заарештував екскерівника філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" - "Партизанський елеватор", підозрюваного у заволодінні зерном на суму понад 14,7 млн грн
Про це повідомляє пресслужба САП у Telegram.
Cлідчий суддя застосував запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 4,758 млн грн.
Строк дії - до 27 вересня 2021 року.
У листопаді - грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді, реалізувала зерно, яку було на балансі держкорпорації, приватному підприємству.
Слідчі встановили, що відвантаження понад 3 тис. тон зерна відбулось без дозволу, а отримані кошти були привласнені посадовцем.
- СБУ спільно з НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в акціонерному товаристві "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ).
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