Розтрата близько 15 млн грн із держбюджету: ВАКС заарештував екскерівника філії зернової корпорації, застава - понад 4,5 млн грн

Про це повідомляє пресслужба САП у Telegram.



Cлідчий суддя застосував запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 4,758 млн грн.



Строк дії - до 27 вересня 2021 року.



У листопаді - грудні 2019 року вказана особа, перебуваючи на посаді, реалізувала зерно, яку було на балансі держкорпорації, приватному підприємству.



Слідчі встановили, що відвантаження понад 3 тис. тон зерна відбулось без дозволу, а отримані кошти були привласнені посадовцем.

СБУ спільно з НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в акціонерному товаристві "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ).

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