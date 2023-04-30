Минулого тижня китайський посол у Франції бовкнув серйозну дурницю про те, що суверенітет колишніх радянських республік викликає сумнів. Я відразу розумів, що це зальот, але мені цікаво було, яка буде реакція саме ЄС.

І от Жозеп Боррель висловив "стурбованість" з цих заяв. Та важливіше інше. ЄС вперше заговорив про зміну стратегії щодо Китаю. Це дуже серйозна історія. В підготовленому проєкті внутрішнього меморандуму європейські чиновники розглядають стратегію розвинути тісні стосунки з Бразилією, Чилі, Нігерією та Казахстаном, щоб замістити китайський вплив і залежність. Для останнього це погані новини тому, що китайці якраз планували розбудувати тісніші стосунки з ЄС на противагу США. Про це і була розмова з Макроном, який повернувся і почав щось говорити про стратегічну незалежність ЄС від США. В цілому посол Китаю у Франції жорстко підставив Макрона.

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Посол Китаю у Франції жорстко підставив Макрона. ЄС довго запрягає, але коли вже їде то їде

ЄС довго запрягає, але коли вже їде то їде. Я ще рік тому писав, якщо Захід не почне тиснути на Китай та Індію, то санкції працюватимуть саме проти нього. Тому, що китайці та індуси отримуючи дешеві російські енергоресурси здешевлюють свої товари та підвищують їх конкурентність на західних ринках. Розмови про нових партнерів на заміщення Китаю можуть стати на багато років новими геополітичними трендами.

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Вся ця ситуація ставить серйозно на розтяжку Сі Цзіньпіна. З одного боку, можна почати "бикувати" і нарощувати рівень конфронтації та ізоляції, але це підірве головну ціль Китаю стати економікою номер 1 у світі, обігнати США. З іншого боку, можна дати задню, почати підігрувати в питанні війни в Україні Заходу, але це підриває другу важливу ціль — повернення Тайваню. Що ж подивимося, як на ці нові розмови в ЄС відреагують китайці. Я роблю ставку на другий варіант.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист