Розвели як лохів: Екстренер Кличка запідозрив Усика та Джошуа у договірному бою

Про це Городнічев заявив на своєму каналі в YouTube.

За його словами, Джошуа нічого не робив, аби перемогти у поєдинку проти Усика, тому склалося враження, що бій був договірним.

"Таке відчуття, що нас розвели. Ми як клоуни, а вони дивляться на нас зверху, як у цирку. Таке відчуття, що нас розводять досі. Видно, там якийсь договірняк", - сказав Городнічев, який раніше працював асистентом у американського тренера Володимира Кличка Джонатона Бенкса.

Він зазначив, що йому все нагадує сценарій, за яким Ентоні Джошуа спочатку сенсаційно програв американцю Енді Руїсу влітку 2019 року, а потім у грудні спокіно взяв у нього реванш.

"Якщо говорити з приводу Джошуа, то складається враження, що вони хочуть повторити той же сценарій, який був з Енді Руїсом. Він прикинувся ідіотом, йому по барабану, аби гроші капали, а інше неважливо. У Джошуа контракт на $100 млн з арабами десь на три бої. Можливо, я помиляюся, але висловлю свою версію. Оскільки з Ф'юрі дуже важко домовитися, а у Джошуа стомільйонний контракт на три бої, то йому потрібно боксувати", - пояснив Городнічев.

Він додав, що у другому поєдинку Джошуа візьме в Усика реванш і відпрацює свої гроші.

"Усику пощастило, спасибі Красюку і K2. Їм сказали: "Давайте пустимо свіжу кров". Щоб Джошуа закрити контракт з арабами, йому треба провести три бої. Дивимося: перший він програє, другий виграє і, можливо, вони можуть зробити третій. Ось вони, ймовірно, придумали таку історію. Взяли і розвели нас як лохів", - розповів Городнічев.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

