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Головна Спорт Розвели як лохів: Екстренер Кличка запідозрив Усика та Джошуа у договірному бою

Розвели як лохів: Екстренер Кличка запідозрив Усика та Джошуа у договірному бою

5 жовтня, 2021 вiвторок
12:01
Спорт Олександр Усик (ліворуч) проти Ентоні Джошуа

Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городнічев заявив, що перемога Олександра Усика над Ентоні Джошуа могла бути зрежисованою

Про це Городнічев заявив на своєму каналі в YouTube. 

За його словами, Джошуа нічого не робив, аби перемогти у поєдинку проти Усика, тому склалося враження, що бій був договірним. 

"Таке відчуття, що нас розвели. Ми як клоуни, а вони дивляться на нас зверху, як у цирку. Таке відчуття, що нас розводять досі. Видно, там якийсь договірняк", - сказав Городнічев, який раніше працював асистентом у американського тренера Володимира Кличка Джонатона Бенкса.

Він зазначив, що йому все нагадує сценарій, за яким Ентоні Джошуа спочатку сенсаційно програв американцю Енді Руїсу влітку 2019 року, а потім у грудні спокіно взяв у нього реванш.  

 "Якщо говорити з приводу Джошуа, то складається враження, що вони хочуть повторити той же сценарій, який був з Енді Руїсом. Він прикинувся ідіотом, йому по барабану, аби гроші капали, а інше неважливо. У Джошуа контракт на $100 млн з арабами десь на три бої. Можливо, я помиляюся, але висловлю свою версію. Оскільки з Ф'юрі дуже важко домовитися, а у Джошуа стомільйонний контракт на три бої, то йому потрібно боксувати", - пояснив Городнічев. 

Він додав, що у другому поєдинку Джошуа візьме в Усика реванш і відпрацює свої гроші. 

"Усику пощастило, спасибі Красюку і K2. Їм сказали: "Давайте пустимо свіжу кров". Щоб Джошуа закрити контракт з арабами, йому треба провести три бої. Дивимося: перший він програє, другий виграє і, можливо, вони можуть зробити третій. Ось вони, ймовірно, придумали таку історію. Взяли і розвели нас як лохів", - розповів Городнічев. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
 

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Бокс
Володимир Кличко
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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