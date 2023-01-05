Розвіддані та аналіз ситуації. У розвідці сказали, на чому базуються прогнози Буданова

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

“Коли представник розвідки, особливо очільник розвідки, говорить про такі речі, то це ... стосується чіткої інформації, яка базується на розвідданих, на аналізі ситуації на полі бою, міжнародної ситуації та багатьох інших даних. Тому, безумовно, слова Буданова про позитивні зрушення на фронті — це інформація, яка підтверджується життям і практикою”, - сказав він.

Проте Юсов зауважив, що Буданов не завжди повідомляв оптимістичні новини, зокрема, голова розвідки так само колись попереджав про широкомасштабне вторгнення РФ.

Раніше начальник ГУР заявив, що взимку ситуація на фронті докорінно не зміниться.

29 грудня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ситуація на лінії фронту зайшла в глухий кут, ані Україна, ані Росія не може досягти вагомих успіхів.