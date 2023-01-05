Розвіддані та аналіз ситуації. У розвідці сказали, на чому базуються прогнози Буданова
Прогнози керівника української розвідки Кирила Буданова на 2023 рік базуються на розвідданих
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
“Коли представник розвідки, особливо очільник розвідки, говорить про такі речі, то це ... стосується чіткої інформації, яка базується на розвідданих, на аналізі ситуації на полі бою, міжнародної ситуації та багатьох інших даних. Тому, безумовно, слова Буданова про позитивні зрушення на фронті — це інформація, яка підтверджується життям і практикою”, - сказав він.
Проте Юсов зауважив, що Буданов не завжди повідомляв оптимістичні новини, зокрема, голова розвідки так само колись попереджав про широкомасштабне вторгнення РФ.
- Раніше начальник ГУР заявив, що взимку ситуація на фронті докорінно не зміниться.
- 29 грудня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ситуація на лінії фронту зайшла в глухий кут, ані Україна, ані Росія не може досягти вагомих успіхів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.75
-
EUR
Купівля 41.54Продаж 42.61
- Актуальне
- Важливе