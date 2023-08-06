Розвідка Британії назвала кількість втрат Росії в Україні серед десантних військ
Принаймні половина бійців десантних військ із 30 тисяч, яких Росія направила на війну в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені у ході бойових дій
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
Там нагадали, що святкування дня повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії 2 серпня затьмарило несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати Росії у війні з Україною.
Зазначається, що у письмовому зверненні головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський повідомив про 8500 поранених десантників. Проте згодом вони повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту. У міноборони Британії додали, що відео було швидко видалено з офіційних каналів російського міноборони.
Натомість Теплінський не став коментувати, скільки насправді військовослужбовців РФ було вбито або важко поранено в Україні.
"Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% з 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені", - зазначає розвідка.
- У Генштабі повідомили, що станом на 6 серпня Росія втратила на війні в Україні близько 249 700 своїх військовослужбовців. Крім того, за добу 590 солдатів загинули, а ЗСУ знищили 5 ворожих танків та реактивну систему залпового вогню.
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