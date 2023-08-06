Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Там нагадали, що святкування дня повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії 2 серпня затьмарило несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати Росії у війні з Україною.

Зазначається, що у письмовому зверненні головнокомандувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплінський повідомив про 8500 поранених десантників. Проте згодом вони повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту. У міноборони Британії додали, що відео було швидко видалено з офіційних каналів російського міноборони.

Натомість Теплінський не став коментувати, скільки насправді військовослужбовців РФ було вбито або важко поранено в Україні.

"Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% з 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені", - зазначає розвідка.