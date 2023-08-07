Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом літа російська тактична бойова авіація зазвичай здійснювала понад 100 вильотів на день, але переважно над територією, що контролюється РФ, через загрозу з боку української ППО.

За даними британської розвідки, Росія намагалася подолати цю проблему, все частіше використовуючи для цього базові бомби вільного падіння із насадками, що збільшують дальність польоту. Ці літаки можуть скидати ці бомби за багато кілометрів від своїх цілей, але вони ще мають продемонструвати стабільну точність.

Міноборони Британії нагадує, що з початком українських контрнаступальних дій у червні 2023 року російські ударні вертольоти довели свою ефективність. Проте останніми тижнями Росія, схоже, була менш здатна ефективно застосовувати тактичну авіацію на півдні.