Розвідка Британії оцінила загрозу від навчань Білорусі зі "звільнення територій"
Розвідка Британії вважає малоймовірним, що нові військові навчання у Білорусі є свідченням підготовки до прямої участі у війні в Україні
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"Хоча використання Росією білоруської території відіграло важливу роль у невдалому наступі Росії на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, і існує невеликий шанс, щоб вони розгорнули свої сили в Україні. Дуже малоймовірно, що ці навчання є свідченням підготовки до прямої участі Білорусі у війні в Україні", - йдеться у повідомленні.
- 3 вересня, Білорусь підтягнула до кордонів з Україною реактивні системи "Град" і системи протиповітряної оборони С-300.
- 8 вересня, Білорусь розпочала військові навчання щодо повернення території, захопленої "силами противника", та забезпечення безпеки своїх кордонів. Навчання триватимуть до 14 вересня 2022 року.
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