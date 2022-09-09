Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Хоча використання Росією білоруської території відіграло важливу роль у невдалому наступі Росії на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, і існує невеликий шанс, щоб вони розгорнули свої сили в Україні. Дуже малоймовірно, що ці навчання є свідченням підготовки до прямої участі Білорусі у війні в Україні", - йдеться у повідомленні.

3 вересня, Білорусь підтягнула до кордонів з Україною реактивні системи "Град" і системи протиповітряної оборони С-300.

8 вересня, Білорусь розпочала військові навчання щодо повернення території, захопленої "силами противника", та забезпечення безпеки своїх кордонів. Навчання триватимуть до 14 вересня 2022 року.

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