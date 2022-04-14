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Розвідка опублікувала дані російських генералів, які керували вбивствами українців у Маріуполі та на Київщині

14 квітня, 2022 четвер
15:51
війна з Росією

Українська розвідка оприлюднила персональні дані двох російських командувачів – Валерія Солодчука та Александра Дворнікова. Саме вони керували вбивствами українців у Маріуполі і на Київщині

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"ГУР МО України здобуло дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення Української держави", – зазначають в повідомленні. 

Мова йде про Солодчука Валерія Миколайовича, який бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ "Схід". У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області. Його дані можна знайти за покликанням.

Ще одним воєнним злочинцем є Дворников Александр Владимирович.

З 8 квітня 2022 року він був призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. До цього здійснював командування угрупуванням військ "Південь". Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя. Дані цього злочинця також можна знайти за покликанням.

  • Нагадаємо, здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю нашої держави, прикриваючись своїми навчаннями.

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Маріуполь
розвідка
Київська область
війна новини
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