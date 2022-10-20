Про це повідомляє The New York Times.

У повідомленні йдеться, що через шість тижнів обидві сторони будуть вимушені уповільнити хід бойових дій задля перегрупування через погіршення погодних умов.

Розвідка заявляє, що малоймовірно, що російська армія зазнає масових поразок, як впродовж минулих кількох тижнів, проте частина підрозділів може "зламатися" через успіхи ЗСУ, що дозволить українським військовим і надалі просуватися вперед.

Американські посадовці не виключають можливість звільнення Україною Херсона найближчим часом. Вони вважають, що ЗСУ можуть відтіснити війська окупантів за Дніпро, тим самим повернувши більшу частину міста під контроль України.

Аналітики заявляють, що через успіхи Україні на фронті вона має можливість "обирати" на яких напрямках зосереджувати військовий потенціал. Посадовці США вважають, що Україна має максимально використати цю можливість, проте не навантажувати лінії постачання, аби не дати військам РФ перевагу.

20 жовтня британська розвідка повідомила, що російське командування, ймовірно, вирішило залишити захоплені території на західному березі Дніпра на півдні України.