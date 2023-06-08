Розвідка вважає, що РФ готує теракт на своїй ГТС, щоб звинуватити Україну, - ЗМІ
За даними розвідки, на тлі вчиненого Росією воєнного злочину на Каховській ГЕС держава-агресор готується вчинити ще один терористичний акт – цього разу на своїй території з подальшим звинуваченням України
Про це розповіли співрозмовники "Української правди" в ГУР.
За інформацією розвідки, об’єктом для терористичного акту росіяни обрали газотранспортну систему.
Міністерству палива та енергетики України стало відомо про значне зниження тиску в компресорних станціях магістральних газогонів, якими Росія транспортує природний газ до Європи через українську ГТС в межах укладеного в грудні 2019 року контракту на транзит.
Так, з 7 червня 2023 року вихідний тиск у компресорній станції "Курськ" магістрального газопроводу (МГ) "Єлець-Курськ-Кривий Ріг" впав більш ніж втричі: з 63,3 до 19,4 кгс/см².
Майже тотожні показники падіння тиску зафіксовані й на вході та виході компресорної станції "Курськ" магістрального газопроводу "Прогрес".
Водночас на точці з’єднання магістральних газопроводів агресора та ГТС України – газовимірювальній станції Суджа – тиск не змінювався.
На думку розвідки, такі небезпечні російські "забави" з тиском можуть свідчити про підготовку до теракту на магістральних газопроводах або інших об’єктах критичної газової інфраструктури РФ, аби використати наслідки у пропагандистській кампанії для звинувачення України.
"Вочевидь, відповідний намір держави-терориста націлений на те, щоб посіяти недовіру між Україною і нашими західними партнерами та відволікти увагу від злочинного підриву Росією Каховської ГЕС", - зазначають у ГУР.
- Нагадаємо, 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
- 5 та 6 червня Росія двічі впродовж доби обстріляла аміакопровід на Харківщині, який вимагає "запустити" в рамках "зернової угоди".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.81
Купівля 36.81Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 39.62Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе