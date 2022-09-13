Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Осіб викрили у Донецькій і Кіровоградській областях. Вони збирали розвіддані про дислокацію і переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах на сході.

Так, на Донеччині двоє місцевих жителів розвідували позиції українських захисників поблизу Краматорська і Дружківки. Зібрані відомості зловмисники передавали окупантам через анонімні Телеграм-канали, вказуючи точні геолокації на електронних картах з текстовим описом об’єкту.

Ще одного агента РФ затримано у Кропивницькому. Він наносив на Google maps координати маршрутів переміщення українських військ і передавав ці дані своїм родичам у РФ, які контактували зі спецслужбами окупантів.

Усіх трьох затримали і повідомили про підозру.

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