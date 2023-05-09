Розвідувальний безпілотник США патрулює небо неподалік окупованого Криму

Про це повідомляє портал Flightradar24



За даними порталу, безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE11 зараз патрулює повітряний простір над Чорним морем.

Він вилетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія на Сицилії і вже кілька годин літає над Чорним морем.