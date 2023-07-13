Про це пише РБК-Україна, посилаючись на власні анонімні джерела.

Зазначається, що у середовищі РПЦ обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до РФ, який може відбутися орієнтовно 8-11 серпня. Розвідка повідомляє, що мета візиту - обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження".

"Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права", - йдеться у заяві анонімного джерела.

Розвідка повідомляє, що наразі немає списку військових, яких планують передати до Угорщини, пошуком закарпатців серед полонених займаються російські спецслужби. За інформацією джерела, до приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових.

"Вимога угорців - угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна - угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні", - розповів співрозмовник в спецслужбах.

З російської сторони "переговорником" виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній, який обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату.

РПЦ передала українських військовополонених Угорщині

9 червня стало відомо про те, що російська православна церква передала Угорщині групу українських військовополонених "в рамках міжцерковної співпраці".

Одним з посередників начебто мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного ордену госпітальєрів.

Також зазначалось, що метою такої акції є намагання повернути втрачену легітимність російської церкви, щодо якої введено широкі міжнародні санкції.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що підтвердження інформації щодо військовополонених немає.

За його словами, українське МЗС зв'язалося з угорськими колегами і не отримало підтвердження ні від зовнішньополітичного відомства Угорщини, ні від віцепрем'єра з питань релігії Жолта Шем'єна, ні від уряду.

Натомість віцепрем'єр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію про передачу військовополонених й зазначив, що ідеться про закарпатських угорців.

Своєю чергою МЗС викликало тимчасового повіреного, зазначивши, що Україна не була поінформована угорською стороною про передачу військовополонених.