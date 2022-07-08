РСЗВ ворога вже добивають до Слов'янська, щодня загиблі та поранені, - речниця Донецької ОВА Ігнатченко

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"На жаль, системи реактивного залпового вогню вже добивають до Слов'янська, тому така шалена кількість обстрілів міста. Вже протягом другого тижня щоденно у Слов'янську відбуваються такі страшні події, щодня ми маємо загиблих та поранених. Суттєво страждає цивільна інфраструктура, передусім йдеться про багатоповерхівки та приватні житлові будинки, уражений санаторій, центральний ринок та інші об'єкти, які до військової справи не мають жодного відношення", - зазначила речниця Донецької ОВА.

Тетяна Ігнатченко розповіла, що противник гатить по Слов'янську абсолютно хаотично, щоб просто посіяти паніку і завдати втрат саме цивільному населенню.

"Крім того, загострилася ситуація стосовно полів, ворог навмисно гатить по полях та підпалює їх, і на території області маємо відчутні втрати у цьому секторі", - додала Ігнатченко.

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