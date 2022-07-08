РФ штурмуватиме Краматорськ і паралельно наступатиме на Слов'янськ, — ISW
Росія найближчим часом працюватиме над можливістю наступу на Краматорськ і Слов'янськ
Про це повідомляє офіційний сайт ISW.
Американський Інститут дослідження війни зазначає, що російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська і продовжили наступальні дії на захід від Лисичанська.
"Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов'янськ", - йдеться у повідомленні ISW.
7 липня росіяни продовжували наступ на південь і на схід від Бахмута та провели безуспішну атаку на північ від Харкова.
Також повідомляється, що в російських регіонах продовжують створювати власні тимчасові добровільні загони, щоб компенсувати втрати особового складу на війні в Україні.
- 7 липня на Херсонщині українські авіатори тричі завдали удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки.
- В оперативному командуванні "Південь" заявили, що на їхньому напрямку російський агресор не створює нові ударні угруповання.
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