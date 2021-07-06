Рудик не має іншого громадянства, крім українського, - "Голос"

Про це повідомила пресслужба партії у коментарі Цензор.Нет



Там заявили, що Рудик є громадянкою України і ніякого іншого громадянства вона не має і не мала.



"Вчора в ефірі одного із каналів Рудик сказала, що завжди була і є українкою. Вона є громадянкою України. Ніякого іншого громадянства, включаючи громадянство США, Рудик не має і ніколи не мала. Своє майбутнє вона пов'язує тільки з Україною", - відзначили в пресслужбі.

Нагадаємо, 5 липня лідерка партії "Голос" Кіра Рудик чітко не відповіла на питання, чи має вона паспорт США.