Рудик розповіла, чи є у неї американський паспорт

Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів, передає "Сьогодні".



"Останнім часом було стільки маніпуляцій з цього приводу, що навіть партія "Голос" була змушена вийти з офіційною заявою, що ніякого американського паспорта у мене немає, що я громадянка України", – сказала Рудик.



На питання, чи підтверджує вона, що у неї немає американського громадянства, Рудик відповіла: "Звичайно".

Раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик чітко не відповіла на питання, чи має вона паспорт США.