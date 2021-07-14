Рудик розповіла, чи є у неї американський паспорт
Лідерка "Голосу" Кіра Рудик повідомила, чи є у неї громадянство Сполучених Штатів
Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів, передає "Сьогодні".
"Останнім часом було стільки маніпуляцій з цього приводу, що навіть партія "Голос" була змушена вийти з офіційною заявою, що ніякого американського паспорта у мене немає, що я громадянка України", – сказала Рудик.
На питання, чи підтверджує вона, що у неї немає американського громадянства, Рудик відповіла: "Звичайно".
- Раніше лідерка партії "Голос" Кіра Рудик чітко не відповіла на питання, чи має вона паспорт США.
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