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Рух до ЄС: Стефанішина розповіла, коли Єврокомісія відзвітує щодо виконання умов Україною

19 жовтня, 2023 четвер
22:00
Новини Ольга Стефанішина

Європейська комісія оприлюднить звіт з оцінкою виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС у листопаді

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

"Вже визначена дата такого звіту. Це 8 листопада. Цей звіт буде стосуватися як України, так і інших країн, які претендують на членство в Євросоюзі. Це і Молдова, і Грузія, і країни Західних Балкан", - заявила вона.

Стефанішина каже, що Україна продемонструвала найбільший прогрес та максимальну концентрацію на реалізації  зобов'язань для відкриття перемовин.

"Тому, я не маю сумнівів, що належне підґрунтя для такого рішення вже сформоване. Водночас найважливіша робота надалі буде полягати в столицях держав членів ЄС, які мають одноголосно ухвалити рішення про початок переговорного процесу", - підкреслила вона.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС.

ЗМІ стверджують, що у жовтні Європейська комісія готується рекомендувати розпочати переговори з Україною щодо членства в ЄС: європейські лідери обговорять можливі проміжні умови в грудні.

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