"Податкова не пояснювала цілий рік": Верещук назвала активність руху SaveФОП наслідком непоінформованості підприємців

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Їх лякає невідомість. Податкова не пояснювала цілий рік, що та як треба зробити. Вони не знали, що PPО (касові апарати, - ред.) можна встановити безкоштовно. І є багато етапів, які вони не знали. Мені здається, тут недопрацювання саме тих органів, які мали роз’яснювати", - розповіла Ірина Верещук.



За її словами, учасників акцій SaveФОП використовують ті, у кого є політичні амбіції.



"Треба забрати штрафи і залишити роз’яснювальну роботу. Якщо так підходити до людей, то все буде добре", - підсумувала міністерка.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців SaveФОП зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

17 грудня 2021 Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.

25 січня учасники акції SaveФОП мітингували під будівлею Ради - до 5 людей відвели в автозаки, учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички.

Учасники акції SaveФОП оголосили протест під парламентом безстроковим.

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