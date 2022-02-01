"Податкова не пояснювала цілий рік": Верещук назвала активність руху SaveФОП наслідком непоінформованості підприємців
Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук назвала рух SaveФОП наслідком відсутності роз'яснень з боку податкої служби
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Їх лякає невідомість. Податкова не пояснювала цілий рік, що та як треба зробити. Вони не знали, що PPО (касові апарати, - ред.) можна встановити безкоштовно. І є багато етапів, які вони не знали. Мені здається, тут недопрацювання саме тих органів, які мали роз’яснювати", - розповіла Ірина Верещук.
За її словами, учасників акцій SaveФОП використовують ті, у кого є політичні амбіції.
"Треба забрати штрафи і залишити роз’яснювальну роботу. Якщо так підходити до людей, то все буде добре", - підсумувала міністерка.
- Нагадаємо, 17 грудня 2021 року представники руху із захисту прав фізичних осіб підприємців SaveФОП зібралися на протест на вулиці Грушевського під Верховною Радою. Вони вимагали ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
- 17 грудня 2021 Верховна Рада України провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів ще на один рік.
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