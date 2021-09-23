Румунія 28 вересня почне вакцинацію третьою дозою від COVID-19
У Румунії вирішили розпочати з 28 вересня щеплення від коронавірусу бустерною дозою
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.
"Влада охорони здоров'я прийняла рішення про введення третьої бустерної дози, починаючи з 28 вересня, для всіх людей, у яких минуло понад шість місяців після другої дози щеплення мРНК-вакциною", - заявив Національний координаційний комітет з вакцинації Румунії.
У Румунії вакциновано близько 5,27 млн осіб, що становить 27,17% від усього населення.
Також в країні почали повертати карантин. У Тімішоарі влада запровадила комендантську годину у вихідні, а робота магазинів обмежена до 18:00.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.52
Купівля 26.52Продаж 26.77
-
EUR
Купівля 31.01Продаж 31.41
- Актуальне
- Важливе