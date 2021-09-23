Румунія 28 вересня почне вакцинацію третьою дозою від COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.

"Влада охорони здоров'я прийняла рішення про введення третьої бустерної дози, починаючи з 28 вересня, для всіх людей, у яких минуло понад шість місяців після другої дози щеплення мРНК-вакциною", - заявив Національний координаційний комітет з вакцинації Румунії.

У Румунії вакциновано близько 5,27 млн осіб, що становить 27,17% від усього населення.

Також в країні почали повертати карантин. У Тімішоарі влада запровадила комендантську годину у вихідні, а робота магазинів обмежена до 18:00.