Румунія запроваджує пломбування аграрного транзиту з України
Румунія з понеділка, 24 квітня, почне пломбування транспортних засобів, що перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту
Про це в неділю, 23 квітня, повідомила Укртрансбезпека.
"З 24 квітня Румунія розпочне пломбування транспортних засобів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту. Про це стало відомо під час зустрічі Міністра агрополітики України Миколи Сольського та його румунського колеги, міністра Петре Деа", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії.
Додається, що перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов.
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