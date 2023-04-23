Румунія запроваджує пломбування аграрного транзиту з України

Про це в неділю, 23 квітня, повідомила Укртрансбезпека.

"З 24 квітня Румунія розпочне пломбування транспортних засобів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту. Про це стало відомо під час зустрічі Міністра агрополітики України Миколи Сольського та його румунського колеги, міністра Петре Деа", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії.

Додається, що перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов.