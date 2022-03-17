Румунські прикордонники облаштували для українських дітей-біженців "іграшковий міст"
На пункті пропуску "Солотвино - Сігету Мармацієй" прикордонники розмістили іграшки для українських дітей, які їдуть з країни через війну
Фото іграшок на мосту опублікувала прикордонна поліція Румунії
"Посмішка дітей, коли вони обирають іграшки, їх радість, коли вони отримують солодощі та фрукти від прикордонників на контрольних артеріях, здається, полегшують біль в очах матусь", - йдеться у повідомленні.
У дописі також додали, що на кордоні надають усю необхідну підтримку громадянам України, які приїжджають до країни.
Нагадаємо, Станом на 16 березня, з моменту повномасштабного вторгнення Росії, понад 1,5 мільйона дітей залишили Україну.
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