Румунські прикордонники облаштували для українських дітей-біженців "іграшковий міст"

Фото іграшок на мосту опублікувала прикордонна поліція Румунії



"Посмішка дітей, коли вони обирають іграшки, їх радість, коли вони отримують солодощі та фрукти від прикордонників на контрольних артеріях, здається, полегшують біль в очах матусь", - йдеться у повідомленні.



У дописі також додали, що на кордоні надають усю необхідну підтримку громадянам України, які приїжджають до країни.



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