Понад 70 тисяч українських дітей стають біженцями щодня, - ООН
З моменту повномасштабного вторгнення Росії понад 1,5 мільйона дітей залишили Україну. 70 тисяч дітей виїжджають з України кожного дня
Такі дані розповів прессекретар ЮНІСЕФ Джеймс Елдер.
"Щодня, за останні 20 днів, в Україні понад 70 тисяч дітей стають біженцями. Щохвилини 55 дітей тікають з країни", – сказав Джеймс Елдер.
Дев’ять із десяти тих, хто тікає від невпинного насильства в Україні, – це жінки та діти.
У понеділок, 14 березня, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що військовий наступ Росії проти мирного населення "досягає жахливих розмірів".
- Нагадаємо, станом на 16 березня більше ніж 3 млн українців покинули Україну через війну.
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