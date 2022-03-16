Понад 70 тисяч українських дітей стають біженцями щодня, - ООН

Такі дані розповів прессекретар ЮНІСЕФ Джеймс Елдер.



"Щодня, за останні 20 днів, в Україні понад 70 тисяч дітей стають біженцями. Щохвилини 55 дітей тікають з країни", – сказав Джеймс Елдер.

Дев’ять із десяти тих, хто тікає від невпинного насильства в Україні, – це жінки та діти.



У понеділок, 14 березня, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що військовий наступ Росії проти мирного населення "досягає жахливих розмірів".

Нагадаємо, станом на 16 березня більше ніж 3 млн українців покинули Україну через війну.



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