Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд "Русскій мір" живе в головах окремих людей, а не громад УПЦ МП
OPINION

"Русскій мір" живе в головах окремих людей, а не громад УПЦ МП

Кирило Говорун
11 квітня, 2023 вiвторок
20:03
Погляд Кирило Говорун

Руйнування структур не знищить ці ідеї, бо вони залишаться в головах їх носіїв

Я про це вже писав, але недостатньо чітко. Висловлюсь чіткіше, але, можливо, складніше. Проте хто прочитав мою книгу "Риштовання Церкви", зрозуміє.

Головним аргументом на користь викорінення структур УПЦ в Україні є колаборантство та просування наративів "русского міра". Ці закиди справедливі. Але чи розв'яже зазначені проблеми саме по собі знищення структур УПЦ?

В будь-якій церкві можна розрізняти три рівні: структури, громади та члени громад. Громади цілком не є колаборантами та пропагандистами — в них, навіть якщо вони належать до УПЦ, зазвичай люди з різними поглядами. Структури — це віртуальні конструкції, які живуть лише в головах людей, що ідентифікують себе з тією чи іншою юрисдикцією. Якщо громади — це "іпостасі" Церкви, то церковні структури — це її фантазії. Говорячи точніше, це те, як християни, що належать до тієї самої Церкви, домовилися, щоби їх громади-"іпостасі" були адміністративно зорганізованими. До речі, українське законодавство, яке визнає за юридичні особи громади, а не структури — дуже тверезе саме з богословської точки зору. Також до речі, ідентифікація зі структурою-юрисдикцією для багатьох українських християн замінює собою власне християнську ідентичність. Така ідентифікація є частиною міфології, але не християнського богословʼя, і ця міфологія поширена як в УПЦ, так і в ПЦУ. Ще більше вона поширена у світському середовищі.

Читайте також: Варфоломій дав зрозуміти, що вважає "російський світ" єрессю

Ідентифікація зі структурою-юрисдикцією для багатьох українських християн замінює собою власне християнську ідентичність. Така ідентифікація є частиною міфології, але не християнського богословʼя

Ідеї "русского міра" теж живуть лише в головах окремих людей — навіть не громад, і тим більше не в структурах, які взагалі думати не можуть. Руйнування структур не знищить ці ідеї, бо вони залишаться в головах їх носіїв. Тому у тих, хто бореться зі структурами, буде ілюзія, що знищивши їх, вони побороли ідеї, але останні разом зі своїми носіями просто перекочують деінде, зокрема в інші структури — навіть в ПЦУ.

Вихід тут може бути один: дати спокій громадам і карати за злочини, доведені судом, окремих індивідуумів. Навіть якщо ці індивідууми — високопосадові ієрархи, які думають, що вони і є Церква

Читайте також: Як Росія в ООН скаржилася на гоніння УПЦ МП

Я не виступаю за збереження структур УПЦ — мені їх зовсім не жаль. Це як той євангельський кукіль, доля якого бути спаленим — рано чи пізно. Мені жаль громади, які страждають через своїх окремих членів, а також через очільників структур, а ще через те, що популярне сприйняття ототожнює громади з їх юрисдикцією. Також я вбачаю проблему в тому, що мету боротьби з УПЦ — вивітрення духу "російського світу" - так і не буде досягнуто, а залишиться лише небезпечна ілюзія перемоги над ним.

Вихід тут може бути один: дати спокій громадам і карати за злочини, доведені судом, окремих індивідуумів. Навіть якщо ці індивідууми — високопосадові ієрархи, які думають, що вони і є Церква. До речі, ті, хто бореться з церквами, думають так само, але з богословської точки зору це хибна думка.

Джерело

Про автора. Кирило Говорун, доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов'я", професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі, директор Екуменічного інституту Гаффінгтон

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Читайте також:
10 квітня, 2023 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Великдень східного обряду
Сергій Марченко
Автор Сергій Марченко
10 квітня, 2023 понедiлок
Чому на посади в СБУ призначали агентів Росії
українські військові
10 квітня, 2023 понедiлок
Виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік, - нардеп Веніславський
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
11 квітня
20:25
Оновлено
Шмигаль прибув до Канади з візитом
Оборонна допомога, конфіскація російських активів і санкції: Шмигаль зустрівся з Трюдо
20:17
Шмигаль у Канаді
Канада надасть Україні тисячі штурмових гвинтівок, кулемети й мільйони набоїв
20:17
Оновлено
Вадим Мельник
Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника й погодив кандидатури голів двох ОВА
20:04
Ексклюзив
Авдіївка, авіаудар, ракетний удар
З Авдіївки вивезли двох дітей, ще двох шукають, - очільник ВЦА Барабаш
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 412-го дня війни: нова партія снарядів для ЗСУ та можлива авіакоаліція для допомоги Україні
19:48
Омбудсмена РФ Москалькову виключили з міжнародної мережі правозахисних організацій
19:41
міністр оборони США Ллойд Остін
У Пенгтагоні назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"
19:21
літак Канада
Украерорух розповів, коли можливе відновлення пасажирських рейсів з/до України
19:21
Бюро економічної безпеки використовуватиме супутникові знімки для виявлення правопорушень
19:19
Ексклюзив
Маріуполь окупанти
Ворог готується до оборони в Маріуполі, - радник мера Андрющенко
18:59
Інтерв’ю
В Бучанського районі виявили тіла вбитих окупантами мешканців
В Україні унікальна ситуація, коли докази геноциду збирають під час війни, – дослідник геноцидів Тоттен
18:52
Бій прикордонників у Бахмуті
У Бахмуті шестеро прикордонників три години відбивали атаки ворога, попри загрозу оточення
18:50
Збір на Посейдон для ЗТГр "Адам"
18:42
Серіал "Дім Дракона"
HBO розпочала зйомки другого сезону "Дому Дракона"
18:37
на фото: ЗСУ
Авіація ЗСУ за день завдала 13 ударів по районах скупчення ворога, а ППО збила два дрони, — Генштаб
18:32
Енергодар, ЗАЕС
Російські окупанти намагаються замінувати всю територію навколо Енергодара, - мер
18:24
Міністерство оборони
У Міноборони створили Офіс із підтримки змін, його очолила Юлія Марушевська 
18:18
На Запоріжжі окупанти облаштовують нові лінії оборони з окопами й "зубами дракона", - мер Мелітополя
18:11
Оновлено
вулкан Шивелуч
Масштабне виверження вулкана Шивелуч на Камчатці: навколишню територію накрило попелом
18:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Як Фінляндія нападе на Росію
18:00
безробіття
У Чехії працевлаштувалися менш ніж третина українських біженців: основною перешкодою є мовний бар'єр
17:47
Вірмено-азербайджанський кордон
Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах, є постраждалі з обох сторін
17:46
суд
Мешканця Донеччини, який зливав дані про розташування Сил оборони, засудили до 6 років тюрми
17:32
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Ісламські та тюркські республіки в РФ вже готові до самостійного життя, - політексперт Цибулько
17:19
Віктор Орбан
США 12 квітня можуть ввести санкції проти посадовців з Угорщини через антиамериканську позицію, - ЗМІ
17:18
Великдень
Де в Україні скоротять комендантську годину у великодню ніч
17:17
Оновлено
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
На Київщині за рік виявили 15 місць масового поховання та три катівні
17:10
Україна_Польща
Польща планує стати фінансовим хабом зі збору коштів на відновлення України
16:54
Оновлено
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто домовився з РФ про безперебійне постачання природного газу та сирої нафти до Угорщини
16:50
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:45
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі окупанти знесли понад 350 багатоповерхівок, а побудували до 35, - радник мера Андрющенко
16:36
Ексклюзив
F-16
Вже можливо окреслити перелік країн, які можуть заснувати авіакоаліцію для України, - головред Defense Express Катков
16:34
Володимир Зеленський
На засіданні Ставки обговорили забезпечення новостворених бригад сил оборони боєприпасами й технікою
16:34
Скрін з відео
Через річку Ірпінь відновили залізничний міст: потяги можуть курсувати двома коліями
16:33
В Україні засудили 8 бойовиків, які штурмували Бахмут і розвідували позиції ЗСУ на Херсонщині
В Україні засудили 8 бойовиків, які штурмували Бахмут і розвідували позиції ЗСУ на Херсонщині
16:29
Засідання Вищої ради оборони Румунії
У Румунії вирішили підтримати Молдову, яка після України "найбільше піддається агресії та тиску РФ"
16:21
HelpUkraineSong
У Ліверпулі стартував флешмоб #HelpUkraineSong, який закінчиться у останній день Євробачення
16:15
кавун
Херсонським кавунам бути: в ОВА озвучили позитивний прогноз щодо посівної в регіоні
16:09
памятник горькому
У 2022 році в Україні дерусифікували майже 10 тис. назв і демонтували 145 пам'ятників
16:03
OPINION
Сергій Фурса
Ох, уже цей ображений глобальний Південь…
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV