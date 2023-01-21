Як Росія в ООН скаржилася на гоніння УПЦ МП
РФ вдарила дружнім вогнем по власних позиціях
Дійшли руки почитати протоколи засідання Ради безпеки ООН від 17 січня з приводу "гонінь" проти УПЦ МП.
Висновок один: РФ вдарила дружнім вогнем по власних позиціях. І мова не лише про ведмежу послугу УПЦ МП, але й про руйнування наративів про гоніння. Навіть Китай не купився на риторику гонінь.
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Як зауважив албанський представник в ООН, раніше Росія збирала Радбез з приводу біолабораторій, а тепер — з приводу гонінь. Тим самим вона поставила теорію про гоніння на один щабель з конспірологічною теорією про біолабораторії
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Після цього засідання Радбезу ООН говорити про гоніння – це як поширювати конспірологічні теорії. Як зауважив албанський представник в ООН, раніше Росія збирала Радбез з приводу біолабораторій, а тепер — з приводу гонінь. Тим самим вона поставила теорію про гоніння на один щабель з конспірологічною теорією про біолабораторії.
Також ініціатива РФ дала привід вже на майданчику ООН відкрито говорити про роль РПЦ у війні.
Делегація РФ у ООН — це як та унтерофіцерша, яка сама себе висікла.
Про автора. Кирило Говорун, доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов'я", професор університету Лойола-Мерімаунт в Лос-Анджелесі, директор Екуменічного інституту Гаффінгтон
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