Ryanair запускає прямий рейс зі Львова до Манчестера

Про це повідомляє Avianews.com.

Авіакомпанія літатиме за маршрутом двічі на тиждень: щопонеділка та щоп'ятниці. Тривалість польоту складатиме 3 год.

Мінімальна вартість квитка складатиме 15 євро в один бік. Найнижчий тариф передбачає перевезення тільки одного місця ручної поклажі з габаритами до 40х25х20 см. Вага ручної поклажі при цьому необмежена.

Щоб взяти із собою більше ручної поклажі або багаж, потрібно вибрати дорожчий тариф або оплатити перевезення речей понад безкоштовної норми як додаткову послугу.

Лоукостер вже відкрив продаж квитків на рейс.

Розклад рейсів Манчестер - Львів - Манчестер

Манчестер 16:50 (за місцевим часом) - Львів 21:45 (за київським часом), понеділок;

Манчестер 7:00 - Львів 11:55, п'ятниця;

Львів 22:10 - 23:05 Манчестер, понеділок;

Львів 12:20 - 13:15 Манчестер, п'ятниця.