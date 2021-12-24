Рятувальники попередили про хуртовину в Карпатах

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.



Станом на 11:00 температура повітря -11°С на горі Піп Іван Чорногірський складає -11°С.



Вітер південний і південно-західний зі швидкістю 10-13 м/с.







Погода наразі хмарна.







Крім того, рятувальники попередили про хуртовину. Зафіксована видимість до 30 м.

