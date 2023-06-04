Рятувальники врятували трьох дітей з палаючої багатоповерхівки у Харківській області
У суботу, 3 червня, пожежа сталась у Харківській області, рятувальники врятували трьох дітей
Про це повідомляє ДСНС.
Пожежа сталась у житловому секторі смт Слобожанське Харківської області.
"У 5-поверховому житловому будинку з усіх віконних отворів та під'їзду йшов густий дим, полум’ям охопило перший поверх, вогонь перекидався на верхні поверхи", - така ситуація була, коли на місце прибули вогнеборці, пише ДСНС.
Рятувальники врятували з палаючої будівлі 10 людей, з яких 3 дитини. Постраждалих немає.
- У суботу, 27 травня, у Києві внаслідок пожежі загинув чоловік.
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