Рятувальники врятували трьох дітей з палаючої багатоповерхівки у Харківській області

Про це повідомляє ДСНС.

Пожежа сталась у житловому секторі смт Слобожанське Харківської області.

"У 5-поверховому житловому будинку з усіх віконних отворів та під'їзду йшов густий дим, полум’ям охопило перший поверх, вогонь перекидався на верхні поверхи", - така ситуація була, коли на місце прибули вогнеборці, пише ДСНС.

Рятувальники врятували з палаючої будівлі 10 людей, з яких 3 дитини. Постраждалих немає.